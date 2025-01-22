مؤلف مسلسل SEVERANCE: الكثير من أحداث الموسم الثالث مُخطط لها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 12:34 مساءً - severance، كشف الكاتب دان إريكسون، مؤلف مسلسل SEVERANCE، تفاصيل جديدة عن الموسم الثالث لمسلسل آبل الناجح.

وقال إريكسون، في تصريحات صحفية: إن الكثير من أحداث الموسم الثالث مُخطط لها: "هناك نقطة نهاية للمسلسل ككل، ونحن نعلم تقريبًا كم عدد المواسم التي سنقدمها".

الموسم الثاني لمسلسل Severance يحصل على تقييم 100% من Rotten Tomatoes

حصل الموسم الثاني من مسلسل آبل الشهير، Severance، على تقييم 100% من موقع التقييمات الأشهر حول العالم، 'Rotten Tomatoes'، بعد 33 مراجعة نقدية، وذلك قبل عرض أولى حلقاته حصريا على منصة '+Apple TV'، بتاريخ 17 يناير الجاري.

وطرحت منصة '+AppleTV، التريلر التشويقي الأول للموسم الثاني، من مسلسلها المرتقب Severance.

بن ستيلر يكشف تفاصيل جديدة عن الموسم الثاني لمسلسل SEVERANCE

كشف بن ستيلر الممثل الشهير، القائم على إخراج وإنتاج مسلسل منصة آبل الناجح، SEVERANCE، عن تفاصيل جديدة حول مصير الموسم الثاني من المسلسل.

وأكد بن ستيلر، في تصريحات صحفية، أن التأخر في إنتاج الموسم الثاني من مسلسل SEVERANCE، جاء بسبب حرص فريق العمل، على إنتاج موسم ثان أقوى من الأول، الذي حقق نجاحا كبيرا، وحصد عشرات الجوائز، قائلا: "العمل مستمر على الموسم الثاني من المسلسل، نحن نعمل على ذلك حتى لحظة عرضه على الشاشة".

الموسم الثاني لمسلسل Severance يحصل على تقييم 100% من Rotten Tomatoes أبطال مسلسل Severance يروجون للموسم الثاني في جراند سنترال بارك (فيديو)

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