وكيل أول الحديدة يدشن توزيع 260 سلة غذائية بتمويل منظمة GRT البريطانية - أخبار كلمتك

وكيل أول الحديدة يدشن توزيع 260 سلة غذائية بتمويل منظمة GRT البريطانية - أخبار كلمتك

صحفي في صنعاء يفجر ثورة غضب سورية بسبب حديثه عن #باسم_ياخور و #فيصل_القاسم ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

صحفي في صنعاء يفجر ثورة غضب سورية بسبب حديثه عن #باسم_ياخور و #فيصل_القاسم ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:15 - آخر تحديث لـ سعر الذهب والدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:15 - آخر تحديث لـ سعر الذهب والدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصربي تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصربي تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية - أخبار كلمتك

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تفاصيل انفجار هز مدينة المنصورة عصر اليوم - أخبار كلمتك

تفاصيل انفجار هز مدينة المنصورة عصر اليوم - أخبار كلمتك

مركز الملك سلمان ومؤسسة يماني تدشنان عملية توزيع مقاعد مدرسية ومستلزمات تعليمية لست محافظات يمنية - أخبار كلمتك

مركز الملك سلمان ومؤسسة يماني تدشنان عملية توزيع مقاعد مدرسية ومستلزمات تعليمية لست محافظات يمنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ساموراي وفوفا».. المخرج أحمد خالد يشوق الجمهور لـ مسلسل العتاولة 2 (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ساموراي وفوفا».. المخرج أحمد خالد يشوق الجمهور لـ مسلسل العتاولة 2 (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. عصام عمر يواصل الترويج لـ نص الشعب اسمه محمد |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. عصام عمر يواصل الترويج لـ نص الشعب اسمه محمد |صورة - أخبار كلمتك

طرح فيلم الرعب Nosferatu للمشاهدة عبر المنصات الرقمية - أخبار كلمتك

طرح فيلم الرعب Nosferatu للمشاهدة عبر المنصات الرقمية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

روبرت باتينسون وبونغ جون هو يروجان لفيلم Mickey 17 في كوريا الجنوبية (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
روبرت باتينسون وبونغ جون هو يروجان لفيلم Mickey 17 في كوريا الجنوبية (فيديو) - أخبار كلمتك

روبرت باتينسون وبونغ جون هو يروجان لفيلم Mickey 17 في كوريا الجنوبية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 03:45 مساءً - روبرت باتينسون، روج الممثل روبرت باتينسون، والمخرج بونغ جون هو، لفيلمها الجديد MICKEY 17، في دولة كوريا الجنوبية.

وأقيم في العاصمة الكورية الجنوبية، سيول، مؤتمر صحفي، حضره طاقم فيلم MICKEY 17، للتحدث عن الفيلم وتجربة صناعته.

عرض فيلم Mickey 17 في مهرجان برلين السينمائي الدولي

أعلن رسميا، عرض فيلم المخرج بونغ جون هو، Mickey 17، لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي خلال شهر فبراير المقبل.

فيما طرح أول بوستر لفيلم المخرج 'بونغ جون هو MICKEY 17، من بطولة روبيرت باتنسون، والمقرر عرضه في صالات السينما 6 مارس 2025.

Image

روبرت باتينسون يتحدث عن تجربته مع المخرج بونج جوان

فيما تحدث الممثل روبرت باتينسون عن تجربة العمل مع المخرج الكوري الجنوبي الشهير بونج جوان في فيلمه الجديد Mickey 17.

Image

وأبدى الممثل روبرت باتينسون، في تصريحات صحفية، إعجابه بتجسيد دور البطولة في فيلم من إخراج المخرج بونج جوان، قائلًا: "إن هذه التجربة رائعة.. لم أقم بعمل مثيل لها في مسيرتي الفنية، الفيلم مجنون للغاية وأسلوب العمل فيه مختلف تمامًا".

Image

تفاصيل فيلم  Mickey 17

و يجسد الممثل  روبرت باتينسون، خلال الفيلم، دور رجل يذهب بعد وفاة عدد من المستنسخين عنه، في رحلة استكشافية بشرية مهمة وخطيرة، لاستعمار العالم الجليدي “نيفلهايم”، ويرفض السماح ببديله المستنسخ البديل أن يحل محله، ليواجه عددًا من الأخطار.

ويلعب بطولة فيلم  Mickey 17، بجانب  الممثل روبرت باتينسون، كل من، ستيفن يون، ونعومي آكي وتوني كوليت ومارك روفالو.

فيلم Mickey 17، مأخوذ عن رواية خيال علمي للكاتب إدوارد أشتون، بعنوان “Mickey 7”، والتي صدرت في فبراير 2022.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

مشاهير العرب - وزير الثقافة يفتتح متحف الفن الحديث بمعرض «خبيئة بيكار» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق