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الرياضة - 05:30 - «العودة إلى المرجعية».. جامعة الأزهر تكشف حقيقة تعريب العلوم الطبية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:30 - «العودة إلى المرجعية».. جامعة الأزهر تكشف حقيقة تعريب العلوم الطبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:30 - «العودة إلى المرجعية».. جامعة الأزهر تكشف حقيقة تعريب العلوم الطبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:30 مساءً - أصدر المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، بيانًا بشأن ما يتمُّ تداوله حول توجيه الدراسة باللغة العربية في قطاعات: الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، أو ما اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بـ «تعريب دراسة العلوم الطبية».

وأكد المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، أن الذي يتم حاليًا هو دراسة علميَّة متأنية حول إمكانية تعريب العلوم الطبية، ومدى قابلية ذلك للتطبيق، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد الأكاديمية والتقنية والتطبيقيَّة لضمان تحقيق أفضل معايير التعليم الطبي، وتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع على حدٍّ سواء.

وقال بيان المركز: إن أي قرارات تتعلق بهذا الشأن ستصدر بعد الانتهاء من الدراسات والمناقشات العلمية اللازمة بما يخدم المصلحة العامة، وأن جامعة الأزهر ملتزمة دائمًا بتطوير العملية التعليمية بما يواكب التقدُّم العلمي ويلبي تطلعات الطلاب والمجتمع.

وأوضح المركز الإعلامي، أن تعريب العلوم لا يعني بالضرورة ولا بالقطع تعريب تدريسها، لكنه التعريب الذي من شأنه إثراء اللغة والعلوم وعودتها لمرجعيتها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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