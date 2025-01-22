احرص على اتباعها.. تعليمات هامة بشأن تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 08:01 مساءً - أعلنت الإدارات التعليمية بمختلف محافظات مصر، مجموعة من التنبيهات المهمة للطلاب بشأن تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025، مشددة على مراعاة الدقة أثناء تسجيل البيانات قبل حفظها وطباعة الاستمارة، مع التأكيد أن اسم الطالب الموجود في الاستمارة الإلكترونية مطابقًا لشهادة ميلاد الطالب الإلكترونية.

وأكدت المدارس الثانوية في التعليمات المعلنة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على ضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة البيانات، مثل: «التخصص - الشعبة - الديانة - اللغة الثانية»، مع مراعاة إرفاق صورة شخصية للطالب حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6 مدون عليها اسم الطالب أسفل الصورة.

وشملت التعليمات الخاصة بـ استمارة الثانوية العامة 2025، أنه في حالة التأكد من البيانات يقوم الطالب بالحفظ وطباعة الاستمارة الإلكترونية، وعند وجود أي خطأ في بيانات الطالب التوجه لمكتب شؤون الطلاب بالمدرسة لتصحيح أي خطأ قبل طباعتها، ويكون معه شهادة الميلاد.

موعد التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2025

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت موعد بدء التسجيل الإلكتروني لـ استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث تبدأ من الأربعاء 15 يناير الجاري وتستمر حتى نهاية فبراير 2025.

رابط التسجيل الإلكتروني في استمارة الثانوية العامة 2025

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، رابط إلكتروني لطلاب الثانوية العامة 2025، تيسيرًا عليهم لاستكمال خطوات التقديم للامتحانات، وذلك من خلال الرابط الرسمي للوزارة، ويمكنكم الدخول من خلال الرابط التالي: اضغط «هنـــــــــا».

الأوراق المطلوبة للتسجيل

- شهادة ميلاد وأصل وصورة منها.

- إيصال سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية، الدفع في البريد.

- عدد 5 صور شخصية للطالب مقاس 4×6 بخلفية بيضاء اللون ومكتوب الاسم بالكمبيوتر.

- صورة إيصال مصروفات البريد وصورة بطاقة ولي الأمر.

- الاستمارة الإلكترونية تحفظ على الموقع بالصورة الشخصية، وتطبع ملونة وطابع دعم المشروعات التعليمية بـ10 جنيهات وحافظة شفافة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث تبدأ يوم السبت 14 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثاني يوم 16 أغسطس 2025، مشيرة إلى أن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هم الطلاب المقيدين بـ الصف الثالث الثانوي بشعبتيها الأدبية والعلمية، بشرط تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة كطلاب منتظمين.

إجراءات وزارة التربية والتعليم

وأشارت الوزارة إلى أنه سيسمح أيضًا للطلاب الذين انطبق عليهم النظام الحديث منذ عام 2012-2013، ولم يتقدموا سابقًا لـ امتحانات الصف الثالث الثانوي، حيث يجب التوجه إلى لجان النظام والمراقبة لبحث حالتهم واستيفاء الإجراءات المطلوبة، لافتة إلى أن القرار يشمل الذين تم إسقاط قيدهم لأعذار قهرية مع استمرار معاملتهم كطلاب منتظمين.

وتُتاح للطلاب المنتظمين فرصة التقدم للامتحانات مرتين داخل المدرسة ومرتين بنظام المنازل، بينما يُسمح لطلاب المنازل بالتقدم أربع مرات، ولا يحق للطلاب الناجحين أو الذين استنفدوا عدد مرات الرسوب المسموح بها، والمحددة بأربعة أعوام، التقدم مرة أخرى للحصول على الشهادة، ويتم تسجيل استمارات التقدم للامتحانات إلكترونيًا عبر موقع الوزارة، حيث يبدأ استقبالها في المدارس اعتبارًا من الأحد 9 فبراير 2025، على أن يكون آخر موعد للتسجيل الإلكتروني يوم الخميس 20 فبراير 2025، مع تحديد يوم 27 فبراير كحد أقصى لتسليمها للمدارس.

الأوراق المطلوبة

ونوهت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على طلاب الثانوية العامة تقديم المستندات المطلوبة، وهي: «أصل شهادة الميلاد - صورة بطاقة الرقم القومي - ثلاث صور شخصية مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية»، فيما يلتزم الطالب وولي أمره بالتوقيع على إقرار بعدم حيازة الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية داخل لجان الامتحانات.

واستكملت الوزارة أن المدارس مُلزمة بمراجعة بيانات الاستمارات، مثل الشعبة واللغات والمواد المترجمة، والتأكد من صحة بيانات الطلاب في كشوف الامتحانات، فيما يُخصص مبلغ 20 جنيهًا لاستخراج بيان درجات الرسوب عن كل طالب راسب، على أن تُجمع تلك المبالغ وتسدد باسم الإدارة العامة للامتحانات.

أما الطلاب المقيدون بالمدارس الخاصة، فتتولى أقسام شئون الطلبة بالإدارات التعليمية مراجعة قيدهم وصحة بياناتهم الدراسية لضمان انتظام الإجراءات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.