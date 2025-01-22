الرياضة - 10:06 - عاجل | حبس المتهم بذبح جاره وفصل رأسه والسير بها في شوارع الأقصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:06 مساءً - قررت نيابة الأقصر الجزئية، حبس الشاب المتهم بذبح جاره الموظف وقطع رأسه والسير بها في الشارع أمام الأهالي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لم يتجاوز الـ 20 ثانية، لشخص يحمل رأس جاره ويتجول بها أمام المواطنين بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر.

وأظهر فيديو حادث الأقصر، أن الشاب أقدم على إنهاء حياة جاره بطريقة بشعة، حيث ذبحه باستخدام سكين ثم تجول برأسه في الشارع.

وظهر في فيديو حادث الأقصر، جثة على الأرض مقطوعة الرأس وأمامها شاب يمسك بالرأس، ويحاول أكل أجزاء منها، وذلك وسط ذهول من أهالي المحافظة.

وكشف شهود العيان على جريمة الأقصر أن الجاني، كان يتشاجر مع جاره، وفجأة أحضر سكين وأنهى حياته وسط الشارع، وحمل رأسه وتجول بها في الشوارع.

وأصدرت وزارة الداخلية بيان صحفي عن جريمة الأقصر أمس قائلة: «إنها نجحت في القبض على مضطرب نفسي بالأقصر، بتهمة الاعتداء على أحد المواطنين بسكين كان بحوزته، ما أدى لوفاته».

وألقت أجهزة الأمن، القبض على مرتكب جريمة الأقصر، وتم نقل جثمان المجني عليه لـ مشرحة مستشفى الكرنك الدولي لحين تسليمه لذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتقوم النيابة العامة الآن بالتحقيق.

السبب وراء ارتكاب جريمة الأقصر

وتعمل النيابة العامة، على كشف تفاصيل أكثر عن حادث الأقصر، ودوافع الجاني أو أي تحركات مسبقة قد تكون قد أدت إلى وقوع الجريمة.