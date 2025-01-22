مونديال كرة اليد، مصر تتأخر أمام أيسلندا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

مونديال كرة اليد، مصر تتأخر أمام أيسلندا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يلتقي أعضاء اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يلتقي أعضاء اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - انطلاق تحضيرات فيلم Sonic the Hedgehog 4.. وهذا موعد العرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - انطلاق تحضيرات فيلم Sonic the Hedgehog 4.. وهذا موعد العرض - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة على هذه الطرق، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة على هذه الطرق، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا - أخبار كلمتك

أحمد جمال يوجه رسالة رومانسية بعد خطوبته: "أضحكي خليني أضحك" - أخبار كلمتك

أحمد جمال يوجه رسالة رومانسية بعد خطوبته: "أضحكي خليني أضحك" - أخبار كلمتك

هذا ماسيحدث عقب نجاح الوساطة العمانية في الإفراج عن طاقم السفينة جلكسي ليدر - أخبار كلمتك

هذا ماسيحدث عقب نجاح الوساطة العمانية في الإفراج عن طاقم السفينة جلكسي ليدر - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - «نعمة الأمن».. نص خطبة الجمعة المقبلة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - «نعمة الأمن».. نص خطبة الجمعة المقبلة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - عاجل | حبس المتهم بذبح جاره وفصل رأسه والسير بها في شوارع الأقصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - عاجل | حبس المتهم بذبح جاره وفصل رأسه والسير بها في شوارع الأقصر - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: حل مشكلة نقص الدولار سيجعل مصر في «حتة تانية» - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: حل مشكلة نقص الدولار سيجعل مصر في «حتة تانية» - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: نسعى لبناء دولة قوية وديمقراطية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: نسعى لبناء دولة قوية وديمقراطية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الرئيس السيسي: حل مشكلة نقص الدولار سيجعل مصر في «حتة تانية» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس السيسي: حل مشكلة نقص الدولار سيجعل مصر في «حتة تانية» - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: حل مشكلة نقص الدولار سيجعل مصر في «حتة تانية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:06 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن حل مشكلة نقص الدولار في مصر سيجعل الدولة في «حتة تانية».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مأدبة غداء على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ 73، نقلتها قناة إكسترا نيوز: «حل مشكلة نقص الدولار يقلل من فاتورة الاستيراد، وأيضًا يساعدنا على الإنتاج والتصدير إلى الخارج».

واستكمل: «إنهاء الطلب على الدولار من الخارج هدف استراتيجي لمصر وهدف الدولة الرئيسي تقليص الفارق بين طلبنا وإنفاقنا للدولار»، مؤكدًا أن الدولة تعمل على حل أزمة الدولار حتى تتمكن من توفير احتياجاتها.

وقال: «حتى سنة 1970 مكنش في ديون على مصر، والدولة أرادت تطوير البنية الأساسية لتناسب السكان الموجودين وقتها وهذا لم يحدث، وكانت المديونية أكثر من 100 مليار دولار على مصر بين عامي 1989 و1990.. وحصل شكل من أشكال الدعم قلل الرقم في الفترة دي».

اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي: قضينا على الإرهاب بحلول عام 2022.. والمواجهة لم تكن سهلة

الرئيس السيسي: لازم نشتغل لتكون مواردنا من الدولار أكبر من الإنفاق

الرئيس السيسي: الدولة تحتاج 20 مليار دولار لتوفير المواد البترولية سنويًا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

بحضور الرئيس السيسي.. حفل عيد الشرطة الـ 73 بعد قليل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق