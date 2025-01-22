الرئيس السيسي: حل مشكلة نقص الدولار سيجعل مصر في «حتة تانية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:06 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن حل مشكلة نقص الدولار في مصر سيجعل الدولة في «حتة تانية».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مأدبة غداء على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ 73، نقلتها قناة إكسترا نيوز: «حل مشكلة نقص الدولار يقلل من فاتورة الاستيراد، وأيضًا يساعدنا على الإنتاج والتصدير إلى الخارج».

واستكمل: «إنهاء الطلب على الدولار من الخارج هدف استراتيجي لمصر وهدف الدولة الرئيسي تقليص الفارق بين طلبنا وإنفاقنا للدولار»، مؤكدًا أن الدولة تعمل على حل أزمة الدولار حتى تتمكن من توفير احتياجاتها.

وقال: «حتى سنة 1970 مكنش في ديون على مصر، والدولة أرادت تطوير البنية الأساسية لتناسب السكان الموجودين وقتها وهذا لم يحدث، وكانت المديونية أكثر من 100 مليار دولار على مصر بين عامي 1989 و1990.. وحصل شكل من أشكال الدعم قلل الرقم في الفترة دي».