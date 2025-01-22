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تعرف على اخر تطورات المعارك العسكرية في هذه عدة جبهات - أخبار كلمتك

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تعرف على اخر تطورات المعارك العسكرية في هذه عدة جبهات - أخبار كلمتك

تعرف على اخر تطورات المعارك العسكرية في هذه عدة جبهات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 10:27 مساءً - كلمتك: خاص

أكدت مصادر عن إفشال قوات الجيش محاولة تسلل لجماعة الحوثي غربي محافظة تعز الاربعاء ، وردّت على مصادر نيران معادية في عدّة جبهات جنوب محافظة مأرب، وشرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وكشفت المصادر"إن الجيش الوطني تصدى لمحاولة تسلل للمليشيات الحوثية في جبهة الأحطوب غربي تعز، وأوقعت خسائر في صفوف المجاميع الحوثية المعادية وأجبرت من تبقى منها على الفرار".

وفي جبهة مقبنة، نجحت قوات الجيش في إحباط تحركات معادية لجماعة الحوثي في منطقة القحيفة بعد رصدها وتعقبها، وأوقعت إصابات في صفوف المجاميع الحوثية.

في السياق، ردّت القوات المسلحة على مصادر نيران معادية في عدّة جبهات جنوب محافظة مأرب، ونجحت قوات الجيش في تحييدها وإيقاع عدد من عناصر الجماعة الحوثية بين قتيل وجريح، وفق إعلام القوات المسلحة.

كما تعاملت مع مصادر نيران معادية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، بالإضافة إلى استهداف طائرات مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مواقع عسكرية في ذات الجبهة

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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