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السيسى يشهد احتفالية الداخلية بعيد الشرطة الـ73 ويكرم أسر الشهداء والقيادات الأمنية - أخبار كلمتك

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السيسى يشهد احتفالية الداخلية بعيد الشرطة الـ73 ويكرم أسر الشهداء والقيادات الأمنية - أخبار كلمتك

السيسى يشهد احتفالية الداخلية بعيد الشرطة الـ73 ويكرم أسر الشهداء والقيادات الأمنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 09:55 صباحاً - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ73 وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن تكرم القيادة السياسية عددا من أسر شهداء الشرطة والقيادات الشرطية تقديرا لجهودهم  في حفظ الأمن والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم.
ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن.

وتحتفل مصر فى ٢٥ يناير الجاري بالذكرى الـ٧٣ لعيد الشرطة، فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢، التي سقط فيها ٥٠ شهيدًا و٨٠ جريحًا من رجال الشرطة والتى أشعلت شرارة ثورة ١٩٥٢.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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