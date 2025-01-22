الرياضة - 01:24 - سعر الذهب بالدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:24 - سعر الذهب بالدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن جهود الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن جهود الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية - أخبار كلمتك

تفاصيل مشاركة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

تفاصيل مشاركة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن الجرائم الإلكترونية وكيفية التعامل معها - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن الجرائم الإلكترونية وكيفية التعامل معها - أخبار كلمتك

ضبط 6 أطنان لحوم ودواجن وكبدة وأسماك فاسدة في الجيزة - أخبار كلمتك

ضبط 6 أطنان لحوم ودواجن وكبدة وأسماك فاسدة في الجيزة - أخبار كلمتك

مهاجم سوبر، شاهد مهارات السلوفيني نيجك جراديشار المرشح للانضمام للأهلي - أخبار كلمتك

مهاجم سوبر، شاهد مهارات السلوفيني نيجك جراديشار المرشح للانضمام للأهلي - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الصومالي بمقر اتحاد الغرف التجارية - أخبار كلمتك

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الصومالي بمقر اتحاد الغرف التجارية - أخبار كلمتك

الرقابة المالية تشكل مجموعة استشارية لمعاونة لجنة الإشراف على خفض الانبعاثات الكربونية - أخبار كلمتك

الرقابة المالية تشكل مجموعة استشارية لمعاونة لجنة الإشراف على خفض الانبعاثات الكربونية - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي يكشف حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي يكشف حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

نتنياهو: السلطة الفلسطينية لن تسيطر على معبر رفح - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نتنياهو: السلطة الفلسطينية لن تسيطر على معبر رفح - أخبار كلمتك

نتنياهو: السلطة الفلسطينية لن تسيطر على معبر رفح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 12:49 مساءً - أعلن  مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان اليوم الأربعاء،   أن  السلطة الفلسطينية لن تسيطر على معبر رفح.

إدارة معبر رفح وفقا لاتفاق غزة

وقال مكتب نتنياهو في بيانه الصادر اليوم،   أن الإدارة الفنية ستتم من قبل سكان غزة غير المنتمين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تحت إشراف جهاز الأمن الداخلي (شاباك)، وفق ما نقله إعلام إسرائيلي.

txt

قيادي في حماس يكشف شكل الحكم في غزة خلال المرحلة المقبلة

وأكد مكتب نتنياهو أن دور السلطة الفلسطينية سيقتصر فقط على الختم على جوازات السفر في معبر رفح.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 

وتابع البيان:  "حسب اتفاق غزة، فإن جيش الاحتلال  الإسرائيلي يطوق معبر رفح، ولا يسمح بعبور أي شخص من دون موافقته".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، وتم خلاله تبادل  عدد من الأسرى بين حماس وإسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

ترامب يهدد بوتين حال عدم الحوار بشأن حرب أوكرانيا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق