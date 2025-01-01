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فقدان 20 مهاجرًا غير شرعي بعد غرق قارب قبالة سواحل إيطاليا - أخبار كلمتك

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فقدان 20 مهاجرًا غير شرعي بعد غرق قارب قبالة سواحل إيطاليا - أخبار كلمتك

فقدان 20 مهاجرًا غير شرعي بعد غرق قارب قبالة سواحل إيطاليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:55 صباحاً - أعلنت السلطات الإيطالية  عن فقدان نحو 20 راكبًا عقب غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا في البحر المتوسط.

غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا 

وقالت السلطات الإيطالية في بيانها، إنها متخوفة من مصرع عدد من المفقودين عقب غرق القارب. 

ووفقًا للتقارير، فإن حوالي 20 راكبًا في عداد المفقودين، وتعد فرص العثور على ناجين إضافيين ضئيلة بعد مرور عدة ساعات على الحادث، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 7 ناجين تنحدر بينهم  طفل يبلغ من العمر 8 سنوات.

وبحسب التقارير الأولية فقد أبحر القارب من ليبيا في محاولة لنقل مجموعة من المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

عدد المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا 2024

وأكدت السلطات الإيطالية أن عمليات البحث لا تزل متواصلة بالرغم من تضاؤل الآمال في العثور على ناجين جدد.

وتعد جزيرة لامبيدوزا واحدة من أبرز نقاط العبور للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا منذ سنوات، ورغم المخاطر الكبيرة، يستمر المهاجرون في محاولة الوصول إلى إيطاليا عبر القوارب، مما يؤدي غالبًا إلى مآس تتسبب في غرق وفقدان المئات.

وتشير بيانت وزارة الداخلية الإيطالية إلى أنه تم تسجيل حوالي 66 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا عام 2024 من خلال قوارب الهجرة، مقارنة بـ 158 ألف مهاجر وصلوا عام 2023.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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