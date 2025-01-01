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الجزائر تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي خلفًا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

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الجزائر تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي خلفًا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

الجزائر تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي خلفًا للولايات المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:20 صباحاً - تتولى الجزائر اعتبارا من اليوم "الأربعاء"، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر يناير الحالي خلفًا للولايات المتحدة الأمريكية.

يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية

ويعقد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع مؤتمرا صحفيا غد الخميس، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.

خمس دول دائمة العضوية

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الكلمتك" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، و10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي: الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفانيا، بالإضافة إلى الصومال والباكستان وبنما والدنمارك واليونان التي بدأت عضويتها اليوم.

 أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة

كانت الدول التالية، غادرت المجلس اعتبارا من اليوم بعد عضويتها غير الدائمة لسنتين وهي: الاكوادور واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا.

ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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