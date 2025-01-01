التطبيق بأثر رجعى، زيمبابوي تلغي عقوبة الإعدام باستثناء هذه الحالة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:20 صباحاً - ألغت زيمبابوي رسميا عقوبة الإعدام بعد أن وقع الرئيس إيمرسون منانجاجوا قانونا يخفف الأحكام الصادرة بحق نحو 60 سجينا محكوما عليهم بالإعدام إلى أحكام بالسجن.

فرض عقوبة الإعدام على جرائم مثل القتل والخيانة والإرهاب

وذكر راديو بلجيكا أن قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد قد بدأ منذ عام 2005، لكن المحاكم استمرت في فرض عقوبة الإعدام على جرائم مثل القتل والخيانة والإرهاب.

تحويل أي حكم إعدام قائم إلى السجن

وينص قانون إلغاء عقوبة الإعدام، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على أنه لم يعد بإمكان المحاكم فرض عقوبة الإعدام على أي جريمة، وعلى تحويل أي حكم إعدام قائم إلى السجن.

59 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام

ومع ذلك، يسمح القانون الجديد بإعادة عقوبة الإعدام في حالة حدوث حالة الطوارئ.

وتشير تقديرات منظمات حقوقية دولية إلى أنه بحلول نهاية عام 2023، كان ما لا يقل عن 59 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في زيمبابوي.

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