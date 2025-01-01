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التطبيق بأثر رجعى، زيمبابوي تلغي عقوبة الإعدام باستثناء هذه الحالة - أخبار كلمتك

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التطبيق بأثر رجعى، زيمبابوي تلغي عقوبة الإعدام باستثناء هذه الحالة - أخبار كلمتك

التطبيق بأثر رجعى، زيمبابوي تلغي عقوبة الإعدام باستثناء هذه الحالة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:20 صباحاً - ألغت زيمبابوي رسميا عقوبة الإعدام بعد أن وقع الرئيس إيمرسون منانجاجوا قانونا يخفف الأحكام الصادرة بحق نحو 60 سجينا محكوما عليهم بالإعدام إلى أحكام بالسجن.

 فرض عقوبة الإعدام على جرائم مثل القتل والخيانة والإرهاب

وذكر راديو بلجيكا أن قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد قد بدأ منذ عام 2005، لكن المحاكم استمرت في فرض عقوبة الإعدام على جرائم مثل القتل والخيانة والإرهاب.

 تحويل أي حكم إعدام قائم إلى السجن

وينص قانون إلغاء عقوبة الإعدام، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على أنه لم يعد بإمكان المحاكم فرض عقوبة الإعدام على أي جريمة، وعلى تحويل أي حكم إعدام قائم إلى السجن.

59 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 

ومع ذلك، يسمح القانون الجديد بإعادة عقوبة الإعدام في حالة حدوث حالة الطوارئ.

وتشير تقديرات منظمات حقوقية دولية إلى أنه بحلول نهاية عام 2023، كان ما لا يقل عن 59 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في زيمبابوي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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