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وول ستريت: المحادثات بين حماس وإسرائيل وصلت لطريق مسدود - أخبار كلمتك

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وول ستريت: المحادثات بين حماس وإسرائيل وصلت لطريق مسدود - أخبار كلمتك

وول ستريت: المحادثات بين حماس وإسرائيل وصلت لطريق مسدود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:20 صباحاً - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير عن مصادر لم تسمها  إنه على الرغم من الآمال الجديدة في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات، إلا أن حماس وإسرائيل وصلتا إلى طريق مسدود.

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة 

وقالت المصادر لـ وول ستريت جورنال:" اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من غير المرجح أن يكتمل بحلول الوقت الذي يغادر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه".

وتنازلت حركة حماس عن إمكانية إجراء مناقشات من أجل إنهاء كامل للحرب حتى المراحل الأخيرة من الصفقة.

المفاوضات وصلت طريق مسدود 

وركزت حماس  بدلا من ذلك على وقف مؤقت لإطلاق النار، وإطلاق سراح السجناء الأمنيين من السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات التي تدخل غزة.

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مصادر فى الاحتلال: أي صفقة مع حماس لن تمنع العودة إلى القتال

وتمحورت المناقشات حول وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة مقابل إطلاق سراح 30 رهينة بشروط معينة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأوضحت الصحيفة  أن إسرائيل رفضت إطلاق سراح بعض المعتقلين الذين طلبت حماس إطلاق سراحهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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