محاولة لاختراق الحدود الأردنية وبيان هام للجيش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:55 صباحاً - أفادت القوات المسلحة الأردنية بأن قوات حرس الحدود نجحت صباح اليوم الأربعاء في التعامل مع مجموعات من المهربين حاولوا اجتياز حدود المملكة الأردنية الهاشمية على الواجهة الشمالية، مما أسفر عن مقتل أعداد منهم وتدمير آلياتهم.

المساس بأمن الوطن

وفي بيان لها؛ شددت القوات المسلحة الأردنية على أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته وسلامة مواطنيه.

وتمكنت المنطقة العسكرية الجنوبية مساء أمس الثلاثاء، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، عدة محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة، محملة بواسطة طائرات مسيرة (درون).

خمس محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت خمس محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة بواسطة طائرات مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية"، مبينًا أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى ابناء الوطن

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى ابناء الوطن والتأثير على الأمن الوطني الأردني

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