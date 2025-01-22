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منذ بدء وقف إطلاق النار، 2400 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة - أخبار كلمتك

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منذ بدء وقف إطلاق النار، 2400 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة - أخبار كلمتك

منذ بدء وقف إطلاق النار، 2400 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 03:40 مساءً - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان  اليوم الأربعاء، دخول أكثر من 2400 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية منذ بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" قبل 4 أيام.

دخول 2400 شاحنة مساعدات إلى غزة

وأمس الثلاثاء، أبلغ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى القطاع مع اليوم الثالث للهدنة بلغ 897 شاحنة.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع يوميا، وإعادة فتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.

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الاتحاد الأوروبي يكشف حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا

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شاحنات المساعدات تواصل العبور إلى غزة عبر رفح (فيديو)

وتستمر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض بين حركة "حماس" وإسرائيل لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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