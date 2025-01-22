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السيسي يشاهد فيلم "التدريب" خلال الاحتفالات بعيد الشرطة الـ 73 - أخبار كلمتك

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السيسي يشاهد فيلم "التدريب" خلال الاحتفالات بعيد الشرطة الـ 73 - أخبار كلمتك

السيسي يشاهد فيلم "التدريب" خلال الاحتفالات بعيد الشرطة الـ 73 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 05:24 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفالات عيد الشرطة، حيث قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ثم رأس الرئيس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وحضر الرئيس الاحتفال السنوي الذي تنظمه وزارة الداخلية بهذه المناسبة، وقام الرئيس بمنح الأوسمة لعدد من أسر شهداء الشرطة والأنواط لعدد من الضباط المكرمين.

وشاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا بعنوان التدريب.

وشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة

كما كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من أسر شهداء الشرطة تقديرا لجهود ذويهم في حفظ الأمن والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشادهم كما كرم الرئيس عددا من القيادات الأمنية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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