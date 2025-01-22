طلاب الإعدادية بالقاهرة: امتحان العلوم يحتاج إلى تركيز والكمبيوتر كان سهلًا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 05:04 مساءً - أجمع طلاب الشهادة الاعدادية بمدارس الزمالك بالقاهرة على سهولة امتحان مادة العلوم ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

حيث أكد طالب بمدرسة قومية الزمالك المشتركة، أن الامتحان اليوم في مادة العلوم كان متوسطا، أما امتحان مادة الكمبيوتر كان سهلا.

وأوضح الطالب محمد حسن، أن امتحان مادة العلوم كان سهلا باستثناء بعض الأجزاء الأولى فى كل سؤال كانت تحتاج إلى تركيز، موضحا أن امتحان الكمبيوتر كان سهلا.

امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالقاهرة

واتفق معه عبد الرحمن علي، الذي أكد أن امتحان مادة العلوم كان سهلا ولكنه كان يحتاج إلى تركيز في بعض الأسئلة.

وقال منذر إن الامتحان اليوم بالمادتين كان سهلا مطالبا بعودة طارق شوقي وزير التعليم السابق.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

وانطلقت السبت الماضي امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية المقبل وتستمر حتى الخميس ٢٣ يناير.

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للشهادة الاعدادية كالآتي

يوم السبت: مادة اللغة الأجنبية ومادة الهندسة

يوم الاثنين: مادة اللغة العربية والخط والاملاء ومادة التربية الدينية

يوم الثلاثاء: مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الفنية

يوم الأربعاء: مادة العلوم ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

يوم الخميس: مادة الدراسات الاجتماعية



امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وشدد الدكتور إبراهيم صابر،محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .

وأشارت سماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة كافة المواد لطلاب الشهادة الاعدادية عبر البث المباشر على مدار الأيام الماضية.

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