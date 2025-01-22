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بحضور الرئيس السيسي.. حفل عيد الشرطة الـ 73 بعد قليل - أخبار كلمتك

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بحضور الرئيس السيسي.. حفل عيد الشرطة الـ 73 بعد قليل - أخبار كلمتك

بحضور الرئيس السيسي.. حفل عيد الشرطة الـ 73 بعد قليل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 09:36 صباحاً - احتفال عيد الشرطة 2025.. تحتفل أكاديمية الشرطة، بعد قليل بمناسبة عيد الشرطة المصرية الـ 73، تمجيدًا لتخليد بطولات أبطالنا الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ على أرض مصر الطاهرة.

يشهد احتفال بـ عيد الشرطة الـ 73، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولفيف من القيادات بالوزارة.

عيد الشرطة

أغاني وطنية للاحتفال بعيد الشرطة

وتزامنًا مع عيد الشرطة المصرية الـ 73، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية مجموعة من الأغاني الوطنية، منها أغنية «عظيمة يا بلدى»، و«أنا من مصر»، وغيرهما.

سبب اختيار 25 يناير للاحتفال بعيد الشرطة

وفي هذا الصدد، حددت الدولة المصرية يوم 25 يناير من كل سنة، للاحتفال بعيد الشرطة المصرية، تمجيدا لبطولات أبنائنا في الملحمة التاريخية لموقعة الإسماعيلية 1952م حينما رفض رجال الشرطة الاستسلام والهزيمة وامتنعوا عن تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي رافعين شعار «إما الوطن أو الشهادة» صامدين أمام العدو حتى كرمهم الله عز وجل ونالوا شرف الشهادة.

رجال الشرطة المصرية
رجال الشرطة المصرية

واستشهد في موقعة الإسماعيلية 1952 ما يقرب من 50 شهيدا وسقط 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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