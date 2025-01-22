الرياضة - 11:41 - بدء فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية بـ «آيات من القرآن الكريم» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 11:41 صباحاً - بدأت «الآن» فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية في القاهرة الجديدة، بآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ عزت جمال.

يُقام الاحتفال داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.