التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الصومالي بمقر اتحاد الغرف التجارية - أخبار كلمتك

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الصومالي بمقر اتحاد الغرف التجارية - أخبار كلمتك

الرقابة المالية تشكل مجموعة استشارية لمعاونة لجنة الإشراف على خفض الانبعاثات الكربونية - أخبار كلمتك

الرقابة المالية تشكل مجموعة استشارية لمعاونة لجنة الإشراف على خفض الانبعاثات الكربونية - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي يكشف حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي يكشف حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا - أخبار كلمتك

إطلاق اسم ترامب 1 على مستوطنة بالضفة الغربية قرب القدس - أخبار كلمتك

إطلاق اسم ترامب 1 على مستوطنة بالضفة الغربية قرب القدس - أخبار كلمتك

الأونروا: تطورات الأحداث بالضفة الغربية تهدد وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الأونروا: تطورات الأحداث بالضفة الغربية تهدد وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

"مناجاة للإنشاد الديني" بقصر الأمير بشتاك، الجمعة - أخبار كلمتك

"مناجاة للإنشاد الديني" بقصر الأمير بشتاك، الجمعة - أخبار كلمتك

موقع ليدي جاجا الإلكتروني يبدأ العد التنازلي لإطلاق ألبومها الجديد - أخبار كلمتك

موقع ليدي جاجا الإلكتروني يبدأ العد التنازلي لإطلاق ألبومها الجديد - أخبار كلمتك

عصمت يستعرض خطة تحسين التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات - أخبار كلمتك

عصمت يستعرض خطة تحسين التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات - أخبار كلمتك

السيسي: ثمن أمن بلادنا غالي أوي - أخبار كلمتك

السيسي: ثمن أمن بلادنا غالي أوي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:41 - بدء فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية بـ «آيات من القرآن الكريم» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:41 - بدء فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية بـ «آيات من القرآن الكريم» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - بدء فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية بـ «آيات من القرآن الكريم» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 11:41 صباحاً - بدأت «الآن» فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية في القاهرة الجديدة، بآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ عزت جمال.

يُقام الاحتفال داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.

اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

إيندهوفن يخطف فوزا مثيرا من النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق