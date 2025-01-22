في واقعة محزنة ومؤلمة يتم صرف اعانة شهرية لاسرة الصحفي الكبير نجيب يابلي بمبلغ ١٤٥٧ ريال يمني.
وبحسب مصادر فان هيئة الشهداء والمناضلين تقوم بصرف اعانة شهرية لاسرة الصحفي نجيب يابلي بمبلغ ١٤٥٧ ريال يمني
صرف اعانة شهرية للصحفي الكبير الراحل نجيب يابلي بعدن ب١٤٥٧ ريال يمني - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 01:30 مساءً - كلمتك/خاص:
في واقعة محزنة ومؤلمة يتم صرف اعانة شهرية لاسرة الصحفي الكبير نجيب يابلي بمبلغ ١٤٥٧ ريال يمني.
في واقعة محزنة ومؤلمة يتم صرف اعانة شهرية لاسرة الصحفي الكبير نجيب يابلي بمبلغ ١٤٥٧ ريال يمني.
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