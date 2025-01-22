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صرف اعانة شهرية للصحفي الكبير الراحل نجيب يابلي بعدن ب١٤٥٧ ريال يمني - أخبار كلمتك

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صرف اعانة شهرية للصحفي الكبير الراحل نجيب يابلي بعدن ب١٤٥٧ ريال يمني - أخبار كلمتك

صرف اعانة شهرية للصحفي الكبير الراحل نجيب يابلي بعدن ب١٤٥٧ ريال يمني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 01:30 مساءً - كلمتك/خاص:

في واقعة محزنة ومؤلمة يتم صرف اعانة شهرية لاسرة الصحفي الكبير نجيب يابلي بمبلغ ١٤٥٧ ريال يمني.
وبحسب مصادر فان هيئة الشهداء والمناضلين تقوم بصرف اعانة شهرية لاسرة الصحفي نجيب يابلي بمبلغ ١٤٥٧ ريال يمني 
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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