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عاجل:الحوثيين:اطلقنا سراح طاقم سفينة جالاكسي لهذا السبب في صنعاء - أخبار كلمتك

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عاجل:الحوثيين:اطلقنا سراح طاقم سفينة جالاكسي لهذا السبب في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثيين:اطلقنا سراح طاقم سفينة جالاكسي لهذا السبب في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:50 مساءً - كلمتك/خاص:

قالت مليشيا الحوثيين:لإفراج عن طاقم السفينة جالاكسي ليدر يأتي في إطار معركة إسناد غزة ودعما لاتفاق وقف إطلاق النار.

وافرج الحوثيين عن طاقم السفينة وسلمتهم لسلطنة عمان
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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