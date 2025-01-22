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«الأعلى للإعلام» يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة - أخبار كلمتك

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«الأعلى للإعلام» يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة - أخبار كلمتك

«الأعلى للإعلام» يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:30 مساءً - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة.

وتقدم رئيس المجلس الأعلى للإعلام بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات لرجال الشرطة، مؤكدًا أن عيد الشرطة سيظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء واجبهم تجاه وطنهم وصون مقدراته.

ودعا رئيس المجلس الله بدوام التوفيق والسداد لرجال الشرطة، وأن يُعيد هذه المناسبة على شعب مصر بالأمن والاستقرار.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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