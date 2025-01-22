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الشيباني ساخرًا من ترامب: شعارنا هو سوريا أولا - أخبار كلمتك

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الشيباني ساخرًا من ترامب: شعارنا هو سوريا أولا - أخبار كلمتك

الشيباني ساخرًا من ترامب: شعارنا هو سوريا أولا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 08:15 مساءً - شغل حديث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مساء اليوم الأربعاء، منصات التواصل الاجتماعي، لكن عبارة واحدة انتشرت بشكل كبير.

 الشيباني: شعارنا هو سوريا أولًا 

خلال الحديث، قال الشيباني: "شعارنا هو سوريا أولا".

وأضاف الشيباني مازحا مع توني بلير: "الرئيس ترامب أخذ هذا الشعار منا"، في إشارة إلى شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أمريكا أولا".

هذه المزحة أضحكت رئيس وزراء بريطانيا السابق، وجميع الحضور خلال اللقاء الذي بث على الهواء.

 الشيباني يناقش تطلعات بلاده للمرحلة المقبلة

 وبعدها استكمل الشيباني قائلا: "سوريا أولا وأخيرا للشعب السوري".

وخلال اللقاء، ناقش الشيباني تطلعات بلاده للمرحلة المقبلة، وآماله برفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد، في ما وصفه "مفتاح استقرار" البلاد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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