ماكرون ينادي بضرورة حماية أوروبا مع عودة ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 08:50 مساءً - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن على الأوروبيين، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، حماية سيادتهم أكثر من أي وقت مضى مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ماكرون ينادي بضرورة حماية أوروبا مع عودة ترامب



ووفق "رويترز"، أدلى ماكرون بتصريحاته في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في باريس، مضيفًا أن من المهم دعم قطاعات السيارات والصلب والكيماويات وغيرها.

ماكرون يطالب بتعزيز أوروبا الموحدة القوية ذات السيادة



وتابع ماكرون: "بعد تنصيب إدارة جديدة في الولايات المتحدة، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يؤدي الأوروبيون وبلدانا (فرنسا وألمانيا) دورهم في تعزيز أوروبا الموحدة القوية ذات السيادة".

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