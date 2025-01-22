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لحظة إطلاق سراح طاقم السفينة جلاكسي ليدر الإسرائيلية ومغادرته صنعاء (فيديو) - أخبار كلمتك

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لحظة إطلاق سراح طاقم السفينة جلاكسي ليدر الإسرائيلية ومغادرته صنعاء (فيديو) - أخبار كلمتك

لحظة إطلاق سراح طاقم السفينة جلاكسي ليدر الإسرائيلية ومغادرته صنعاء (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 08:35 مساءً - نشرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، الأربعاء، مشاهد توثق لحظة مغادرة طاقم السفينة "جلاكسي ليدر" مطار صنعاء الدولي بعد الإفراج عنهم.

 لحظة مغادرة طاقم السفينة "جلاكسي ليدر" في مطار صنعاء الدولي

وقالت إن جماعة الحوثي أطلقت سراح طاقم (جالاكسي ليدر) بعد أكثر من عام من احتجاز السفينة قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر.

وأوضحت أن طاقم السفينة يتكون من 25 فردا، وأنه غادر مطار صنعاء الدولي على متن طائرة عمانية.

وفي الفيديو الذي تتجاوز مدته دقيقتين، بدت على وجوه الأشخاص المفرج عنهم علامات الفرح بعد أن أمضوا أكثر من عام محتجزين لدى جماعة الحوثي.

 

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت الجماعة في تصريحات إنه "بطلب من الإخوة في حركة المقاومة الإسلامية حماس وعبر الأخوة الأشقاء في سلطنة عمان سيتم اليوم بإذن الله إطلاق سراح طاقم السفينة الإسرائيلية المحتجزين لدى القوات البحرية اليمنية منذ أكثر من عام وشهرين".

وفي نوفمبر 2023، احتجزت جماعة الحوثي ما وصفتها بـ"سفينة شحن إسرائيلية" جنوبي البحر الأحمر واقتادتها إلى ميناء غربي اليمن.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أكد أن السفينة "غادرت تركيا في طريقها إلى الهند، وأفراد طاقمها مدنيون من جنسيات مختلفة، وليس من بينهم إسرائيليون. إنها ليست سفينة إسرائيلية".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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