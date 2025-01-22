لحظة إطلاق سراح طاقم السفينة جلاكسي ليدر الإسرائيلية ومغادرته صنعاء (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 08:35 مساءً - نشرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، الأربعاء، مشاهد توثق لحظة مغادرة طاقم السفينة "جلاكسي ليدر" مطار صنعاء الدولي بعد الإفراج عنهم.

لحظة مغادرة طاقم السفينة "جلاكسي ليدر" في مطار صنعاء الدولي

وقالت إن جماعة الحوثي أطلقت سراح طاقم (جالاكسي ليدر) بعد أكثر من عام من احتجاز السفينة قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر.

وأوضحت أن طاقم السفينة يتكون من 25 فردا، وأنه غادر مطار صنعاء الدولي على متن طائرة عمانية.

وفي الفيديو الذي تتجاوز مدته دقيقتين، بدت على وجوه الأشخاص المفرج عنهم علامات الفرح بعد أن أمضوا أكثر من عام محتجزين لدى جماعة الحوثي.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت الجماعة في تصريحات إنه "بطلب من الإخوة في حركة المقاومة الإسلامية حماس وعبر الأخوة الأشقاء في سلطنة عمان سيتم اليوم بإذن الله إطلاق سراح طاقم السفينة الإسرائيلية المحتجزين لدى القوات البحرية اليمنية منذ أكثر من عام وشهرين".

وفي نوفمبر 2023، احتجزت جماعة الحوثي ما وصفتها بـ"سفينة شحن إسرائيلية" جنوبي البحر الأحمر واقتادتها إلى ميناء غربي اليمن.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أكد أن السفينة "غادرت تركيا في طريقها إلى الهند، وأفراد طاقمها مدنيون من جنسيات مختلفة، وليس من بينهم إسرائيليون. إنها ليست سفينة إسرائيلية".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.