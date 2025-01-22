الرياضة - 07:42 - البنك الأهلي المتحد يطرح شهادات ادخار بعوائد مدفوعة مقدماً 40% و45% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 07:42 مساءً - طرح البنك الأهلي المتحد - مصر شهادتي ادخار تراكمية بعائد مدفوع مقدماً مرة واحدة في يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، بعائد 40% و45%

قال البنك الأهلي المتحد إن طرح شهادات ادخار جديدة مدفوعة العائد مقدماً تحت مسمي «Advance» أدفنس، بأجل 3 و4 سنوات.

شهادات الادخار ذات عائد مدفوع مقدما

وأشار البنك عبر موقعه الرسمي إلى أن شهادات ادخار «أدفنس» الثلاثية، سوف يجري صرف العائد عليها في اليوم التالي ليوم الشراء مقدماً تحت سعر فائدة 40%

وأوضح «الأهلي المتحد» أن شهادات ادخار «أدفنس» الرباعية، سيتم صرف عائدها بوتيرة تراكمية مقدماً تحت سعر فائدة 45%

البنك الأهلي المتحد ذكر أن الحد الأدنى لشراء تلك الشهادات مدفوعة العائد مقدماً يبلغ مليون جنيه، ويمكن زيادة مبلغ شراء الشهادات بمضاعفات 10 آلاف جنيه.

شهادات الادخار التراكمية ذات العائد المدفوع مقدما

كما نوه البنك إلى أن الشهادات الثلاثية والرباعية ذات العائد المدفوع مقدماً متاحة للأفراد فقط، وأن المنتج قائم على أساس الوكالة بالاستثمار.

وأفاد البنك الأهلي المتحد أنه لا يمكن كسر واسترداد الشهادات الادخارية إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

هذا ويسمح البنك بحصول عميل الشهادات الادخارية التراكمية مدفوعة العائد مقدماً على تمويل حتى 50% من قيمتها الاسمية، بمعدل عائد لا يقل عن 2% فوق سعر العائد الفعلي المتوقع المطبق على الشهادة.