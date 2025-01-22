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السيسي للمصريين: لازم تعرفوا إن البلد مش متعلقة في رقبة واحد بس - أخبار كلمتك

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السيسي للمصريين: لازم تعرفوا إن البلد مش متعلقة في رقبة واحد بس - أخبار كلمتك

السيسي للمصريين: لازم تعرفوا إن البلد مش متعلقة في رقبة واحد بس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 10:45 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لو خفضت ساعات تشغيل الكهرباء زي ما كنا بنخفضها كان الكلام ده بيعوضنا 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا زيادة لينا، بس ده أمر صعب علينا كمصريين".

وتابع الرئيس السيسي على هامش الاحتفال بعيد الشرطة: "أنا معنديش مشكلة في شبكة النقل ولا محطات الكهرباء ولكن المشكلة عندي عايز أوفر المادة المستخدمة من الغاز أو المازوت والبنزين، في ظل نقص الدولار".

ولفت: "أي مستثمر هيجي عندك وأنت موقفك كده، كان الإنفاق على البنية الأساسية أمر في أولويات الدولة ولابد منه وبفضل الله بالجهد المبذول لو قدرنا يبقى عندنا موارد دولارية تكفي احتياجات الدولة هنبقى في حتة تانية، الدول اللى بتخلي إنفاقها من الدولار أقل من حجم احتياجاتها بتكون أمورها مستقرة، وإحنا بنحاول بقدر الإمكان في ظل الظروف وما حولنا من أحداث إقليمية على تقليل الفجوة بين الموارد والاحتياجات".

 وتابع: "نحن نسعى لإصلاح حقيقي لبناء دولة قادرة ودولة ديمقراطية حديثة، خليكوا واعيين بإن البلد مش في رقبة واحد بس ولكن في رقبتنا كلنا".

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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