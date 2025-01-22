أشرف صبحي يبحث مستجدات وترتيبات تنفيذ دوري المدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 08:05 مساءً - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لقاءً مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم، لبحث مستجدات وترتيبات تنفيذ دوري المدارس؛ بهدف تعزيز الأنشطة الرياضية بين الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطط لإعادة إحياء دوري المدارس، مع بحث سبل التطوير بما يساهم في اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها منذ الصغر.

أشرف صبحي يبحث مستجدات وترتيبات تنفيذ دوري المدارس

حضر الاجتماع، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومسئولي وزارة الشباب والرياضة، حيث ناقش أشرف صبحي مع الحضور الخطط التنظيمية وآليات التنسيق بين المدارس والهيئات الرياضية لضمان نجاح البطولة، مع التركيز على توفير الدعم اللوجستي والفني اللازم لإقامة المباريات في بيئة تنافسية ومشجعة.

أشرف صبحي يبحث مستجدات وترتيبات تنفيذ دوري المدارس

وأكد الوزير على أهمية الاستثمار في الرياضة المدرسية كجزء من رؤية تطوير الشباب، ودعا إلى تضافر الجهود لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج.

أشرف صبحي يبحث مستجدات وترتيبات تنفيذ دوري المدارس

وتحدث صبحي عن أهمية دمج الأنشطة الرياضية مع التعليم لتعزيز القيم الرياضية والروح الجماعية لدى الطلاب في سبيل التكامل بين القطاعين الرياضي والتعليمي، بالإضافة إلى تطوير الرياضة المدرسية، وذاك بإعادة إحياء دوري المدارس لاكتشاف المواهب بالمدارس.



وزيرا الشباب والرياضة والتضامن يناقشان ترتيبات النسخة السادسة من احتفالية قادرون باختلاف

فيما بحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مع المعنيين بالوزارتين وصندوق التمويل الأهلي لمناقشة آخر الترتيبات والمستجدات الخاصة بالتحضير للنسخة السادسة من احتفالية "قادرون باختلاف".

ركز الاجتماع على التنسيق بين الوزارات لضمان تنظيم احتفالية قادرون باختلاف بشكل متميز، الفعاليات المتنوعة التي تسلط الضوء على قدرات وإنجازات ذوي الهمم، والإعداد اللوجستي مثل اختيار مكان الاحتفال وتوفير الاحتياجات الخاصة للمشاركين.

أكد وزير الشباب والرياضة أن "قادرون باختلاف" أصبح رمزًا لقدرات وإنجازات ذوي الهمم، وأن الوزارة تعمل على توفير كل سبل الدعم لضمان نجاح النسخة السادسة من الاحتفالية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الحدث يعكس رؤية الدولة في تمكين الشباب وتطوير برامج رياضية واجتماعية تخدم ذوي الهمم وتبرز مواهبهم.

فيما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الاحتفالية تعد من أبرز المبادرات التي تؤكد التزام الدولة برعاية الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر والتقدير لكافة السادة العاملين والقائمين على تنفيذ احتفالية قادرون باختلاف تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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