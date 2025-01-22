ريال مدريد يضرب سالزبورج 1/5 في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

ريال مدريد يضرب سالزبورج 1/5 في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

مونديال كرة اليد، ترتيب مجموعة مصر بعد الخسارة من آيسلندا - أخبار كلمتك

مونديال كرة اليد، ترتيب مجموعة مصر بعد الخسارة من آيسلندا - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على سبارتا براج 0/1 في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على سبارتا براج 0/1 في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، باريس يحقق فوزا دراماتيكيا أمام مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، باريس يحقق فوزا دراماتيكيا أمام مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

آرسنال يقسو علي دينامو زغرب بثلاثية في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

آرسنال يقسو علي دينامو زغرب بثلاثية في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية غدا - أخبار كلمتك

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية غدا - أخبار كلمتك

مواصفات هواتف سامسونج جالاكسي S25 بعد إطلاقها رسميا - أخبار كلمتك

مواصفات هواتف سامسونج جالاكسي S25 بعد إطلاقها رسميا - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

امراة تروي تفاصيل صادمة لاصابة زوجها البالغة التي كادت تودي بحياته في عدن - أخبار كلمتك

امراة تروي تفاصيل صادمة لاصابة زوجها البالغة التي كادت تودي بحياته في عدن - أخبار كلمتك

المواعيد الجديدة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وأسعار التذاكر - أخبار كلمتك

المواعيد الجديدة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وأسعار التذاكر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

فرنسا تدعو جيش الاحتلال لضبط النفس في الضفة بعد عملية جنين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 10:55 مساءً - أعربت فرنسا عن قلقها الشديد إزاء تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية حيث ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية في مدينة جنين ومخيمها.

استشهاد 10 فلسطينيين في جنين

وجاء ذلك ردا على عملية أمس الثلاثاء، والتي أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين، وطالبت إسرائيل بضبط النفس.

فرنسا تدعو إسرائيل لضبط النفس في جنين

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس دعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى ضبط النفس في الوقت الذي تشهد فيه مدينة جنين إطلاق نار كثيفًا وانفجارات في اليوم الثاني من العملية الإسرائيلية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق