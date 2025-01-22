الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق «المصري» صانع الرعب فى ليبيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:15 مساءً - أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق الليبي أسامة نجيم المعروف باسم "المصري"، وهو مسؤول كبير بالشرطة، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

صدور مذكرة اعتقال بحق أسامة نجيم المعروف باسم المصري

وذكر بيان صادر عن الجنائية الدولية، اليوم، أن مذكرة الاعتقال بحق "المصري" صدرت في 18 يناير، الذي يقال إنه مسؤول عن منشآت احتجاز في العاصمة "طرابلس".

وتشمل الاتهامات الموجهة لـ أسامة نجيم المعروف باسم "المصري"، ارتكاب جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا منذ فبراير 2015 فصاعدا.

أفادت تقارير صحفية، أن السلطات الإيطالية أخلت سبيل آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، وعاد إلى العاصمة طرابلس، الثلاثاء الماضى، بعد توقيفه في مدينة تورينو، نتيجة تدخل رئيس حكومة طرابلس عبد الحميد الدبيبة.

وأشارت السلطات الإيطالية، أن الإفراج عن أسامة نجيم، تم بسبب الإجراءات الفنية التي لم يتم تنفيذها بشكل صحيح وذلك بحسب صحيفة “إيديتوري أليدوميني” الإيطالية.

وأفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الايطالية، أن اعتقال أسامة نجيم، جاء إثر بلاغ من الإنتربول في فندق بمدينة تورينو رفقة آخرين، لافتة إلى أن القضية ستحال إلى محكمة الاستئناف في روما للنظر فيها.

وعلقت منظمة العفو الدولية إلى أن إيطاليا "يجب أن تفي بالتزامها الأساسي بالاعتقال الفوري وتسليم المتهمين الذين أصدرت بحقهم أوامر اعتقال إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوقف نجيم، الأحد الماضي، بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحسب صحيفة لاستامبا الإيطالية.

وفي أكتوبر الماضي، كانت الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق 6 أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وأوضحت مذكرات الاعتقال حينها، أن ستة أفراد، جميعهم ليبيون، وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والعنف الجنسي، كما اتهم بعضهم بالاغتصاب.

مذكرات اعتقال لأعضاء في مجموعة "الكانيات" المسلحة

ووفق الجنائية الدولية فإن المشتبه بهم الستة الصادر بحقهم مذكرات اعتقال كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة "الكانيات" المسلحة.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على المشتبه بهم في 2020 عندما أخفق الهجوم، وفي 2021 بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاضطرابات في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2011، وقالت المحكمة إن تحقيقاتها ركزت على جرائم مزعومة ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت منذ 15 فبراير من ذلك العام.

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