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الرياضة - 07:42 - بعد أيام من تولي ترامب.. نشر آلاف الجنود الأمريكيين الإضافيين على الحدود مع المكسيك - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:42 - بعد أيام من تولي ترامب.. نشر آلاف الجنود الأمريكيين الإضافيين على الحدود مع المكسيك - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:42 - بعد أيام من تولي ترامب.. نشر آلاف الجنود الأمريكيين الإضافيين على الحدود مع المكسيك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 07:42 مساءً - قالت شبكة سي إن إن الأمريكية: إن السلطات الأمريكية أمرت آلاف الجنود الإضافيين بالانتشار على الحدود مع المكسيك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع أوامر تنفيذية متعلقة بالحدود، بما في ذلك أمر يجيز نشر القوات الأمريكية على الحدود مع المكسيك.

وأفادت القناة، بأن ترامب سيوجه الحكومة الفيدرالية على الفور في أمر واحد لاستئناف بناء الجدار الحدودي، وإنهاء سياسات الإفراج المشروط في عهد بايدن بما في ذلك تطبيق CBP One، وإعادة ما يسمى بسياسة البقاء في المكسيك، والتي بموجبها أُجبر طالبو اللجوء على الانتظار في مدن حدودية خطيرة أثناء معالجة طلباتهم.

وقالت الشبكة: إن أمر ثانٍ آخر سيتعلق بإصدار أمر نشر القوات الأمريكية على الحدود تحت قيادة الشمال الأمريكي و"توجيه الجيش لإعطاء الأولوية لحدودنا وسلامة أراضينا في التخطيط الاستراتيجي لعملياته".

وأمر ثالث سيصنف الكارتلات والمنظمات الدولية على أنها منظمات إرهابية أجنبية (FTOs) وإرهابيين عالميين معينين بشكل خاص (SDGT)، مما سيسمح باتخاذ إجراءات مستهدفة ضد الأعضاء، بما في ذلك العقوبات المالية.

وتشير التقارير، إلى أن هذه الأوامر ستكون ثلاثة من بين 11 أمرا تنفيذيا متعلقا بالحدود من المتوقع أن يوقعها ترامب يوم الاثنين. ومن المتوقع أن يعلن عن بعضها خلال خطاب تنصيبه، والبعض الآخر خلال التوقيع عليه في البيت الأبيض.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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