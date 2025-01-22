مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد غزي يكشف كواليس «قهوة المحطة» (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 08:01 مساءً - كشف الفنان أحمد غزي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن أبرز كواليس مسلسل «قهوة المحطة»، اليوم الأربعاء، وذلك استعدادا لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وفي هذا السياق، شارك أحمد غزي، عبر حسابه على «إنستجرام» لقطات من تصوير مسلسل «قهوة المحطة»، معلقا عليه قائلا: «مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025 إن شاء الله تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إسلام خيري»، ومن المفترض أن يظهر بشخصية شاب ريفي.

آخر أعمال أحمد غزي

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد غزي، مشاركته في بطولة فيلم «الحريفة 2، الذي عرض بدور العرض السينمائية مؤخرا.

قصة فيلم الحريفة

وتدور أحداث فيلم الحريفة، حول ماجد «نور النبوي» الذي تجبره الظروف على ترك حياته التي اعتاد عليها، والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم، وينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى.

أبطال فيلم الحريفة

وفيلم الحريفة، من بطولة نور إيهاب، أحمد غزي، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة، ونجم الكرة المصرية السابق أحمد حسام ميدو، وهو من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج TVision.