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وكيل تعليم كفر الشيخ: غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى في رابع أيام امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

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وكيل تعليم كفر الشيخ: غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى في رابع أيام امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

وكيل تعليم كفر الشيخ: غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى في رابع أيام امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 07:42 مساءً - تابع الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء، واطمأن على توفير كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الإمتحانات، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد جودة، أن 66 ألفا و200 طالبا وطالبة، أدوا الامتحان بالفترة الأولى مادة الدراسات الإجتماعية، والفترة الثانية مادة الحاسب الألي، ولم تتلق غرفة عمليات أي شكاوي أو لم ترصد اللجان مخالفات، وجاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج الذي حددته الوزارة، مؤكداً أنه وجه بمنع دخول المحمول للجان.

مؤكداً أن هناك تعليمات مشددة للملاحظين والمراقبين والطلاب بعدم اصطحابهم المحمول، إلا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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