مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قائمة نجوم «فهد البطل» لـ أحمد العوضي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:40 مساءً - يستعد الفنان أحمد العوضي، لعرض مسلسل «فهد البطل»، وذلك ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل فهد البطل

تدور أحداث مسلسل فهد البطل في 30 حلقة بإحدى قرى الصعيد حيث يعيش فهد، الذي يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة ويذهب للقاهرة باحثا عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل،

وتم الانتهاء من تصوير حوالي 60% من مشاهد المسلسل حتى الآن، من المقرر أن ينتهي التصوير تمامًا بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.

أبطال مسلسل فهد البطل

يضم مسلسل فهد البطل، عددا من نجوم الفن في بطولته ومن أبرزهم: أحمد العوضي، كارولين عزمي بدور شقيقة البطل، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، لوسي، عصام السقا، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، يارا السكري، وآخرون، المسلسل من تأليف محمود حمدان والمخرج محمد عبد السلام، ويُنتجه شركة سينرجي.