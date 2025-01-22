مشاهير العرب - «ساموراي وفوفا».. المخرج أحمد خالد يشوق الجمهور لـ مسلسل العتاولة 2 (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 04:06 مساءً - شارك المخرج أحمد خالد، صورة من كواليس مسلسل «العتاولة 2 بطولة أحمد السقا، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشر أحمد خالد، الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلق عليها: «ساموراي و فوفا، شديدة ونصار، سقا وفيفي، حبايب قلبي العتاولة ألذ مسلسلات رمضان يارب».

تفاصيل مسلسل العتاولة

وتدور أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟

أبطال مسلسل العتاولة

يضم مسلسل العتاولة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.