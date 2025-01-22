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مشاهير العرب - رمضان 2025.. عصام عمر يواصل الترويج لـ نص الشعب اسمه محمد |صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رمضان 2025.. عصام عمر يواصل الترويج لـ نص الشعب اسمه محمد |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. عصام عمر يواصل الترويج لـ نص الشعب اسمه محمد |صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 04:06 مساءً - مسلسلات رمضان 2025.. يترقب الفنان عصام عمر، لعرض البطولة الثانية له التي تحمل اسم " نص الشعب اسمه محمد" ضمن أعمال الماراثون الرمضاني لعام 2025، والتي من المتوقع أن تشهد نجاحا كبيرا يلاحق أعماله السابقة.

وفي هذا السياق، يواصل عصام عمر، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" الترويج لـ "نص الشعب اسمه محمد"، وذلك استعدادا لعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025.

ومن جانبه، شارك عصام عمر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" البوستر التشويقي لمسلسل " نص الشعب اسمه محمد"، مشيرا إلى عرضه من خلال منصة شاهد الرقمية، وذلك ضمن باقة كبيرة من الأعمال خلال شهر رمضان.

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

أحداث مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ويقدم عصام عمر في مسلسل نص الشعب اسمه محمد شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار، وتمر حياته بالعديد من الأزمات، فيما تجسد رانيا يوسف شخصية موظفة في الشهر العقاري ضمن الأحداث.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ويضم مسلسل نص الشعب اسمه محمد: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام.

آخر أعمال رانيا يوسف

وتشارك الفنانة رانيا يوسف، حاليا في مسلسل «موضوع عائلي 3 بطولة النجم ماجد الكدواني، والذي يعرض عبر منصة شاهد، وتدور أحداث مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث حول إبراهيم بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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