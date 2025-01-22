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اتحاد الكرة يحيل ملف شكوى روي كلمتكريا للجنة القانونية بالجبلاية - أخبار كلمتك

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اتحاد الكرة يحيل ملف شكوى روي كلمتكريا للجنة القانونية بالجبلاية - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يحيل ملف شكوى روي كلمتكريا للجنة القانونية بالجبلاية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 06:45 مساءً - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إحالة ملف الدعوى المرفوعة في المحكمة الرياضية الدولية من روي كلمتكريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لمزيد من الاستشارة القانونية وموافاة مجلس الإدارة بالرأي القانونية، وذلك بعد مناقشة تقرير الشئون القانونية بالاتحاد عن القضية وما تضمنته من مطالبات بقيمة عقد المدرب حتى نهايته المنصوص عليها.

كلمتكريا يشكو اتحاد الكرة في الفيفا 

وفي شهر فبراير الماضي، أرسل البرتغالي روي كلمتكريا، أرسل فاكسا لمسئولي اتحاد الكرة، ومنحهم مهلة محددة، من أجل إرسال مستحقاته المتأخرة طرف الجبلاية والمقدرة بـ800 ألف يورو، هي مرتب شهر يناير الماضي إلى جانب الشرط الجزائي المقدر بـ600 ألف يورو.

وبعد تجاهل مجلس اتحاد الكرة السابق برئاسة جمال علام الرد على إنذار كلمتكريا، توجه المدير الفني السابق للمنتخب بالفعل إلى الفيفا وقرر مطالبة الاتحاد المصري بقيمة عقده كاملا، خاصة أن مجلس الجبلاية السابق تعاقد معه لمدة أربع سنوات تنتهي بانتهاء كأس العالم 2026.

كلمتكريا يصعد شكواه للمحكمة الرياضية

وبدأ كلمتكريا بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن له الحصول على مستحقاته طرف الاتحاد، لاسيما أن مسئولي اتحاد الكرة لم يردوا على الفاكس الذي أرسله خلال المهلة المحددة من قبل المدير الفني السابق للمنتخب.

كلمتكريا كلف محاميه بالفعل ببدء إجراءات التقدم بشكوى رسمية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم أمام لجنة فض المنازعات التابعة لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قبل أن يقوم الخواجة بتصعيد الشكوى للمحكمة الرياضية الدولية “كاس”.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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