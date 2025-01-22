مدرب منتخب كرة اليد يتحدث عن مواجهة أيسلندا في بطولة العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:48 مساءً - كرة اليد، كشف محمد إبراهيم المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد، عن جاهزية الفراعنة لخوض مواجهة أيسلندا مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من الدور الرئيسي، من بطولة العالم المقامة في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

وأكد محمد إبراهيم، أن مواجهة منتخب أيسلندا ستكون صعبة للغاية، وأن المنافس يضم بين صفوفه عددا كبيرا من اللاعبين المميزين.

وأضاف أن الأجواء رائعة داخل معسكر المنتخب والجميع جاهز لمواجهة اليوم مشيدا بالروح الحماسية لدى اللاعبين ورغبتهم في تحقيق إنجاز جديد لكرة اليد المصرية رغم الإصابات وغياب عدد من اللاعبين المؤثرين.

تاريخ مواجهات مصر وأيسلندا في بطولات العالم

والتقى منتخبنا الوطني في 4 مناسبات سابقة مع منتخب أيسلندا في بطولات العالم لكرة اليد، جاءت نتائجها كالتالي:

مونديال 1964 – تشيكوسلوفاكيا

مصر (8) – (16) أيسلندا | دور المجموعات

مونديال 1997 – اليابان

مصر (20) – (23) أيسلندا | مباراة المركز الخامس

مونديال 2001 – فرنسا

مصر (24) – (22) أيسلندا | دور المجموعات

مونديال 2015 – قطر

مصر (25) – (28) أيسلندا | دور المجموعات

منتخب مصر يواجه أيسلندا بالزي الأحمر

ويرتدي المنتخب الوطني كرة اليد الزي الأحمر فى مواجهة نظيره الأيسلندي اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من الدور الرئيسي ببطولة العالم,

قائمة منتخب مصر أمام أيسلندا

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور، استبعاد كل من أحمد هشام دودو “المصاب” وبلال مسعود من قائمة الفراعنة لمواجهة أيسلندا الليلة.

وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من،

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي

صناع اللعب:

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا”

ظهير أيسر:

علي زين - عبد الرحمن فيصل

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمد طارق

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