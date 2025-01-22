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مقتل شخصين إثر عملية طعن في ألمانيا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 04:39 مساءً - قُتل شخصان في هجوم بسكين في مدينة أشافنبورج في  ولاية بافاريا الألمانية، بينما أعلنت السلطات إلقاء القبض أحد المشتبه فيهم بالقرب من مكان الجريمة.

 هجوم بالسكين في ولاية بارفايا الألمانية 

وحسبما أعلنت  الشرطة الألمانية  فإن الهجوم وقع في حديقة شونتال صباح اليوم، حين تعرض 3 أشخاص إضافة إلى طفل، للطعن، وأسفرت الإصابات عن مقتل اثنين من الضحايا.

هوية المهاجم بالسكين في ألمانيا

وتم تطويق مسرح الجريمة، وأكدت الشرطة  الألمانية أنه لا يوجد تهديد مباشر للجمهور.

ولم ترد حتى الآن أي معلومات من السلطات حول دوافع الهجوم، أو الضحايا، وكذلك حول هوية المهاجم.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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