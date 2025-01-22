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قيادي في حماس يكشف شكل الحكم في غزة خلال المرحلة المقبلة - أخبار كلمتك

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قيادي في حماس يكشف شكل الحكم في غزة خلال المرحلة المقبلة - أخبار كلمتك

قيادي في حماس يكشف شكل الحكم في غزة خلال المرحلة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 10:55 صباحاً - كشف القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، عن سعي الحركة لتشكيل حكومة تكنوقراط متفق عليها من الفصائل الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.

إنهاء الانقسام

وقال باسم نعيم، في مقابلة مع قناة “الأقصى”: إن "هناك مساعي من أجل إنهاء الانقسام، وتكثيف للجهود من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية”.

الإفراج عن الأسرى من الأطفال والنساء وكبار السن

وبشأن الاتفاق مع إسرائيل، أوضح نعيم أن "المرحلة الأولى مرحلة إنسانية يُفرج بموجبها عن الأسرى من الأطفال والنساء وكبار السن”، مضيفًا أن "القوات الإسرائيلية ستنسحب من شارع الرشيد، وسيتمكن النازحون من العودة إلى شمال القطاع بعد الأسبوع الأول من الاتفاق".

مسح إلكتروني للسيارات العائدة إلى شمال القطاع

وأفاد القيادي في حماس بأنه "سيكون هناك مسح إلكتروني للسيارات العائدة إلى شمال القطاع بتنظيم فلسطيني وإشراف قطري"، مردفا بأنه "في اليوم السابع للاتفاق سيُفتح معبر رفح، الحدودي مع مصر لخروج الجرحى ودخول المساعدات من الجانب الفلسطيني للمعبر مباشرة".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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