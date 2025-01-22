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الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن الجرائم الإلكترونية وكيفية التعامل معها - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن الجرائم الإلكترونية وكيفية التعامل معها - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن الجرائم الإلكترونية وكيفية التعامل معها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 01:23 مساءً - شهدت فعاليات حفل عيد الشرطة الـ 73، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن خطورة الجريمة الإلكترونية.

استعرض الفيلم التسجيلي جهود وزارة الداخلية في مواجهة الجرائم الرقمية من خلال منظومة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان المراقبة المستمرة والتحرك الفوري، ويقوم هذا العمل في وزارة الداخلية من خلال فريق مدرب بشكل كامل واحترافي.

السيسي يشاهد عملا فنيا عن بطولات الشرطة في عيدهم الـ 73

شهد حفل الشرطة الـ 73، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا لعمل فني عن تضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية بداية من عام 1952 وحتى الآن، حيث تستمر تضحيات رجال الشرطة في الدفاع عن الوطن وحمايته والحفاظ على ترابه.

انطلاق حفل عيد الشرطة الـ73 بحضور السيسي

وانطلقت قبل قليل فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن

وتحتفل مصر فى ٢٥ يناير الجاري بالذكرى الـ٧٣ لعيد الشرطة، فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢، التي سقط فيها ٥٠ شهيدًا و٨٠ جريحًا من رجال الشرطة والتى أشعلت شرارة ثورة ١٩٥٢.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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