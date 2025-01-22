مشاهير العرب - أروى جودة تكشف كواليس عقد قرانها من زوجها الإيطالي «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 03:26 مساءً - شاركت الفنانة أروى جودة، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، كواليس التحضير لـعقد قرانها من زوجها الإيطالي، وذلك بعدما احتفلت بهذه المناسبة على كوبري قصر النيل.

وكشفت أروى جودة، عبر حسابها على إنستجرام، أن زوجها تفاجأ بمظهرها في عقد القران، قائلة: حبيبي بعد المفاجأة اللي معجبتوش، مفاجأة «مربوحة ستايل».

أروى جودة تحتفل بعقد قرانها

وكانت أروى جودة، فاجأت قطاع كبير من محبيها، بعقد قرانها على زوجها الإيطالي، الذي احتفلت به بجانب أسدي قصر النيل، وظهرت بإطلالة كاجوال مع طرحة الزفاف، الأمر الذي تصدرت من خلاله المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشاركت أروى جودة، متابعيها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة صور من حفل عقد القران، وعلقت قائلة: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره اللّٰه لي».

آخر أعمال أروى جودة

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة أروى جودةمشاركتها في ماراثون دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، وهو من بطولة الفنانة مي عمر.

وضم مسلسل «نعمة الأفوكاتو» عددا من نجوم الفن منهم: أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر.

والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.