الرياضة - 05:30 - البنك الأهلي المصري يطرح شهادات ادخار بعائد يصل إلى 30% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:30 مساءً - أعاد البنك الأهلي المصري، طرح شهادات ادخار بعائد يصل إلى 30% متدرج، بأجل 3 سنوات، وبدورية صرف سنوي وشهري.

يبدأ شراء شهادات الادخار المتدرجة في البنك الأهلي المصري من أول 1000 جنيه، كأدني حد للشراء، مع إمكانية رفع مبلغ الشراء بمضاعفات المبلغ.

يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار «البلاتينية» ذات العائد المتدرج، منها الشهري الثابت تحت سعر فائدة 26% بالسنة الأولي، و22% خلال السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة.

كما يعرض البنك الأهلي نفس الشهادات لكن بعائد سنوي متدرج، وتبلغ الفائدة على تلك الشهادات نسبة 30% بنهاية العام الأول، و25% في السنة الثانية، بينما تصل إلى 20% بالسنة الثالثة.

وتسمح شهادات الادخار ذات العائد المتدرج في البنك الأهلي المصري بحصول العميل على قرض بضمان قيمتها الاسميَّة.

وكشف الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، في وقت سابق، أن البنك الأهلي المصري لم يضع موعداً محدداً لوقف إصدار شهادات ادخار بعينها، كما أن البنك لا ينوي تخفيض العوائد الحالية على الشهادات المطروحة.

ويتوقع الإتربي أن يلجأ البنك «المركزي» المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة بين 3% و6% خلال عام 2025