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تحذير هام للمغتربين في دول الخليج بشأن تحويل الأموال إلى بلدهم - أخبار كلمتك

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تحذير هام للمغتربين في دول الخليج بشأن تحويل الأموال إلى بلدهم - أخبار كلمتك

تحذير هام للمغتربين في دول الخليج بشأن تحويل الأموال إلى بلدهم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 07:48 مساءً - كلمتك: خاص


 

اصدر العميد أبوبكر جبر نائب مدير أمن العاصمة عدن تحذير هام للمغتربين في دول الخليج بشأن تحويل الأموال الى بلدههم

 

وحذر العميد ابو بكر الى المغتربين في دول الخليج عدم تحويل الاموال إلى بلدهم بطريقة غير مشروعة وغير قانونية هروبًا من ضريبة الحوالة تسمى ( عمولة)

مؤكدآ ان عليهم الحذر والاستفادة من اخطاء أخوانهم الذين تعرضوا للنصب والاحتيال

موضحاً عن الاستلام في الاونة الاخيرة بلاغات من عدة اشخاص مغتربين لتعرضهم للنصب بحجة ايهام الضحية ان ياتي اليهم باستلام المبلغ في الدوله التي يتواجد فيها وعند اللقاء بالضحية يقوموا بتهديده ونزع منه الجوال وارسال رسالة من جواله الى وكيله في عدن او في اي محافظة من المحافظات المحررة انه استلم المبلغ والتي تقدر بمئات الالاف من العملات الصعبة وهوا في الإساس لم يستلم اي مبلغ وفور استلام الوكيل الرساله يقوم بتحويل المبلغ عبر محل الصرافة للشخص الذي يتبع العصابه وبعد انتهاء عملية النصب يتضح لهم ان العملية كانت بدافع النصب والاحتيال

 

مشيراً انه فور استلام البلاغات تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بضبط بعض الاشخاص من أفراد العصابة وعند استكمال التحقيقات والاجراءات سوف نحيل المتورطين الى النيابة العامة والقضاء لينالوا جزائهم العادل وفقاً للقانون

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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