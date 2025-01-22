تحذير هام للمغتربين في دول الخليج بشأن تحويل الأموال إلى بلدهم - أخبار كلمتك





اصدر العميد أبوبكر جبر نائب مدير أمن العاصمة عدن تحذير هام للمغتربين في دول الخليج بشأن تحويل الأموال الى بلدههم

وحذر العميد ابو بكر الى المغتربين في دول الخليج عدم تحويل الاموال إلى بلدهم بطريقة غير مشروعة وغير قانونية هروبًا من ضريبة الحوالة تسمى ( عمولة)

مؤكدآ ان عليهم الحذر والاستفادة من اخطاء أخوانهم الذين تعرضوا للنصب والاحتيال

موضحاً عن الاستلام في الاونة الاخيرة بلاغات من عدة اشخاص مغتربين لتعرضهم للنصب بحجة ايهام الضحية ان ياتي اليهم باستلام المبلغ في الدوله التي يتواجد فيها وعند اللقاء بالضحية يقوموا بتهديده ونزع منه الجوال وارسال رسالة من جواله الى وكيله في عدن او في اي محافظة من المحافظات المحررة انه استلم المبلغ والتي تقدر بمئات الالاف من العملات الصعبة وهوا في الإساس لم يستلم اي مبلغ وفور استلام الوكيل الرساله يقوم بتحويل المبلغ عبر محل الصرافة للشخص الذي يتبع العصابه وبعد انتهاء عملية النصب يتضح لهم ان العملية كانت بدافع النصب والاحتيال

مشيراً انه فور استلام البلاغات تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بضبط بعض الاشخاص من أفراد العصابة وعند استكمال التحقيقات والاجراءات سوف نحيل المتورطين الى النيابة العامة والقضاء لينالوا جزائهم العادل وفقاً للقانون