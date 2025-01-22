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شركة سماء الخليج العربي تدعو لحضور افتتاح مكتبها وإطلاق أول مشروع طاقة نظيفة في اليمن - أخبار كلمتك

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شركة سماء الخليج العربي تدعو لحضور افتتاح مكتبها وإطلاق أول مشروع طاقة نظيفة في اليمن - أخبار كلمتك

شركة سماء الخليج العربي تدعو لحضور افتتاح مكتبها وإطلاق أول مشروع طاقة نظيفة في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 07:48 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلنت شركة سماء الخليج العربي، ممثلة برجل الأعمال وليد السعدي، عن دعوتها لحضور حفل افتتاح مكتبها الرئيس وإطلاق مشروع التيار الكهربائي عن طريق توربينات الرياح في مدينة الخليج العربي.

ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه في اليمن، حيث ستعمل المدينة بالطاقة النظيفة على مدار 24 ساعة، مما يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

سيُقام الحفل يوم غدٍ الخميس في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بمدينة الخليج العربي، وتحديداً في منطقة العلم - ساحل أبين.

 

ويأتي هذا الحدث كجزء من رؤية الشركة لتقديم حلول مبتكرة للطاقة وتوفير حياة عصرية متكاملة لسكان المدينة.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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