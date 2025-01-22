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حديث جديد صادر عن الصحفي احمد ماهر عقب ايام من الإفراج عنه - أخبار كلمتك

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حديث جديد صادر عن الصحفي احمد ماهر عقب ايام من الإفراج عنه - أخبار كلمتك

حديث جديد صادر عن الصحفي احمد ماهر عقب ايام من الإفراج عنه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 09:47 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

تحدث الصحفي احمد ماهر الليلة بشأن قضية اختطافه


وقال أحمد في منشو عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:
قرأت خلال الأيام الماضية كل ما كتب عني خلال فترة اختطافي ومحاكمتي !
سعدت بالأصدقاء الذين وقفوا معي وكانوا خير سند لي يحاربون من أجلي بمنشوراتهم ويثقون ببراءتي...
وحزنت من كمية الحقد الدفين في قلوب الكثير ضدي من إعلام وأنصار المجلس الانتقالي برغم إني لا يوجد خلاف معه!

وتابع بالقول:
البعض أصبح قاضي يصدر حكماً بحقي والآخر يحرض ضدي بكل قبح وذاك يلقي التهم !
لماذا منزعجين مني لهذا الدرجة؟
ألا تخافون أن يحل بكم ما وقع علي من ظلم ؟
اتعرفون أنكم تعتبرون شركاء بظلمي ؟
ما حدث معي من ظلم جعلني أنصدم بأناس كثيرون كنت أرى فيهم أصدقاء وأحباب وسند ولم أتوقع يوماً بأنهم سوف يتخلون عني بهذه السهولة!
ما أقبح هذا الواقع!

واختتم بالقول:
خرجت من بئر عميقة!
ولازلت أجمع بقايا الصحفي أحمد ماهر!
لم انسى اختطافي... لازلت أتذكر التعذيب الذي تعرضت له!
جسدي لازال يذكرني وعقلي لم ينسى ما حدث معي من ظلم..
ولكن سأقف مجدداً وأكمل معركتي التي بدأت منذ سنوات!

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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