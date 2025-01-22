تصريح رسمي للحوثيين قبل قليل بشأن الافراج عن طاقم السفينة جلاكسي - أخبار كلمتك

صرح عبد الملك العجري" عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي في اليمن وعضو وفد صنعاء إلى المشاورات بشأن الإفراج عن طاقم السفينة جلاكسي

وقال العجري في تصريح الليلة:

‏الإفراج عن طاقم السفينة جلاكسي ضمن مساعي السلطنة للتهدئة الاقليمية و دعم السلام في اليمن وبالتنسيق مع المقاومة الفلسطينية

وتابع بالقول:،يشكل مناسبة لاستكمال جهود السلام وخارطة الطريق والانخراط الجدي من قبل الأطراف المعنية وعلى رأسها السعودية، وتوقف الجهات المعرقلة وعلى راسها الولايات المتحدة عن افتعال العراقيل امام حقوق الشعب اليمني وتطلعه لتحرير أرضه من أي تواجد اجنبي و استعادة استقراره ووحدته السياسة.