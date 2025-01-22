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تصريح رسمي للحوثيين قبل قليل بشأن الافراج عن طاقم السفينة جلاكسي - أخبار كلمتك

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تصريح رسمي للحوثيين قبل قليل بشأن الافراج عن طاقم السفينة جلاكسي - أخبار كلمتك

تصريح رسمي للحوثيين قبل قليل بشأن الافراج عن طاقم السفينة جلاكسي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 07:57 مساءً - كلمتك: خاص

صرح عبد الملك العجري" عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي في اليمن وعضو وفد صنعاء إلى المشاورات بشأن الإفراج عن طاقم السفينة جلاكسي

وقال العجري في تصريح الليلة:
‏الإفراج عن طاقم السفينة جلاكسي ضمن مساعي السلطنة  للتهدئة الاقليمية و دعم السلام في اليمن وبالتنسيق مع المقاومة الفلسطينية

وتابع بالقول:،يشكل مناسبة  لاستكمال جهود السلام وخارطة الطريق والانخراط الجدي من قبل الأطراف المعنية وعلى رأسها السعودية، وتوقف الجهات المعرقلة وعلى راسها الولايات المتحدة عن افتعال العراقيل امام حقوق الشعب اليمني وتطلعه لتحرير أرضه من أي تواجد اجنبي و استعادة استقراره ووحدته السياسة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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