عيدروس الزبيدي يفجرها ويكشف مصير خارطة الطريق في اليمن - أخبار كلمتك

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، أهمية الاستراتيجية التي وضعها المجلس والحكومة لإنهاء النفوذ الإيراني في اليمن وإخراج أدوات الحرس الثوري الإيراني من المشهد.

وقال الزبيدي، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن هذه الاستراتيجية تتبنى نهجًا متكاملاً يجمع بين المحاور السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأوضح أن الاستراتيجية تقوم على 3 عوامل رئيسية: تشمل أولا على المستوى الداخلي من خلال تفعيل دور مجلس القيادة الرئاسي بكافة مكوناته في المناطق المحررة، ثانيا على المستوى الإقليمي عبر دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وثالثا في المستوى الدولي وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لضمان التصدي للتهديدات الحوثية في اليمن والملاحة الدولية.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن الهدف الأساسي من الاستراتيجية هو "إخراج الحوثي من المشهد تماما"، مشددا على أن الحوثي يمثل "ذراعا إيرانية خطيرة" تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشار الزبيدي إلى أن المعركة مع الحوثيين شهدت تحولات كبيرة، خاصة مع تدخلهم في الملاحة الدولية، ما أدى إلى تغيير جذري في طبيعة الحرب وملامحها.

وأكد أن خارطة الطريق الأممية السابقة "انتهت صلاحيتها"، داعيا الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب إلى تصنيف الحوثي كـ"كيان إرهابي من الدرجة الأولى".

