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عيدروس الزبيدي يفجرها ويكشف مصير خارطة الطريق في اليمن - أخبار كلمتك

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عيدروس الزبيدي يفجرها ويكشف مصير خارطة الطريق في اليمن - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يفجرها ويكشف مصير خارطة الطريق في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 07:48 مساءً - كلمتك/خاص:

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، أهمية الاستراتيجية التي وضعها المجلس والحكومة لإنهاء النفوذ الإيراني في اليمن وإخراج أدوات الحرس الثوري الإيراني من المشهد.

وقال الزبيدي، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن هذه الاستراتيجية تتبنى نهجًا متكاملاً يجمع بين المحاور السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأوضح أن الاستراتيجية تقوم على 3 عوامل رئيسية: تشمل أولا على المستوى الداخلي من خلال تفعيل دور مجلس القيادة الرئاسي بكافة مكوناته في المناطق المحررة، ثانيا على المستوى الإقليمي عبر دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وثالثا في المستوى الدولي وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لضمان التصدي للتهديدات الحوثية في اليمن والملاحة الدولية.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن الهدف الأساسي من الاستراتيجية هو "إخراج الحوثي من المشهد تماما"، مشددا على أن الحوثي يمثل "ذراعا إيرانية خطيرة" تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشار الزبيدي إلى أن المعركة مع الحوثيين شهدت تحولات كبيرة، خاصة مع تدخلهم في الملاحة الدولية، ما أدى إلى تغيير جذري في طبيعة الحرب وملامحها.

وأكد أن خارطة الطريق الأممية السابقة "انتهت صلاحيتها"، داعيا الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب إلى تصنيف الحوثي كـ"كيان إرهابي من الدرجة الأولى".
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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