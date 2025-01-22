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"صاحب كرامة الشتاء" على مسرح ستوديو ناصيبيان يومي الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

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"صاحب كرامة الشتاء" على مسرح ستوديو ناصيبيان يومي الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

"صاحب كرامة الشتاء" على مسرح ستوديو ناصيبيان يومي الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 03:10 مساءً - تختتم جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة" ورشة الرقص المعاصر والدراما الحركية، بعرض "صاحب كرامة الشتاء" فكرة وإخراج مناضل عنتر عن قصة هشام أصلان والتي تحمل نفس الاسم من مجموعته القصصية الأخيرة “ثلاثة طوابق للمدينة”. 
ويأتي ذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين ٢٣ و٢٤ يناير في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح ستوديو ناصبيان.

عرض صاحب كرامة الشتاء 

و يُعتبر "صاحب كرامة الشتاء" عرضًا مميزًا وفريدًا من نوعِه حيث يمزج بين نوعين مختلفين من الفنون الأدائية؛ فن الحكي وفن الرقص المعاصر والتعبير الحركي، وبرغم هذا الاختلاف بينهما، الا أنهما يتفقان في جانب واحد وهو السردية المنفردة لكل نوع فني، سردية بالأداء الحركي والجسدي المرئي وسردية بفن الحكي والإلقاء السمعي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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