"صاحب كرامة الشتاء" على مسرح ستوديو ناصيبيان يومي الخميس والجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 03:10 مساءً - تختتم جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة" ورشة الرقص المعاصر والدراما الحركية، بعرض "صاحب كرامة الشتاء" فكرة وإخراج مناضل عنتر عن قصة هشام أصلان والتي تحمل نفس الاسم من مجموعته القصصية الأخيرة “ثلاثة طوابق للمدينة”.

ويأتي ذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين ٢٣ و٢٤ يناير في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح ستوديو ناصبيان.

عرض صاحب كرامة الشتاء

و يُعتبر "صاحب كرامة الشتاء" عرضًا مميزًا وفريدًا من نوعِه حيث يمزج بين نوعين مختلفين من الفنون الأدائية؛ فن الحكي وفن الرقص المعاصر والتعبير الحركي، وبرغم هذا الاختلاف بينهما، الا أنهما يتفقان في جانب واحد وهو السردية المنفردة لكل نوع فني، سردية بالأداء الحركي والجسدي المرئي وسردية بفن الحكي والإلقاء السمعي.

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