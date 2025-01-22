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المبعوث الأممي الخاص باليمن يتحدث عن أمر سار - أخبار كلمتك

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المبعوث الأممي الخاص باليمن يتحدث عن أمر سار - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي الخاص باليمن يتحدث عن أمر سار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 22 يناير 2025 05:31 مساءً - كلمتك: خاص

صرح هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي الخاص الى اليمن  على إطلاق جماعة الحوثي سراح طاقم سفينة جالكسي ليدر


وقال المبعوث الأممي في تصريح:

‏"إن إطلاق سراح طاقم سفينة جالكسي ليدر يعد خبراً ساراً يضع نهاية للاحتجاز التعسفي والبُعد الذي عانى منه الطاقم واسرهم لأكثر من عام. هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وأحث أنصار الله على مواصلة هذه الخطوات الإيجابية على كافة الملفات، بما في ذلك إنهاء جميع الهجمات البحرية. إن هذه التدابير ضرورية لتهيئة مساحة الوساطة، الأمر الذي سيسهل على المدى الطويل استئناف العملية السياسية اليمنية التي طال انتظارها من قبل ملايين اليمنيين.


وتابع بالقول:
أود أن أعرب عن امتناني لسلطنة عمان على جهودها الحثيثة والدؤوبة في الدعوة إلى إطلاق سراح طاقم "جالكسي ليدر". كما أشكر عُمان على دعمها الثابت في الدعوة إلى إطلاق سراح أفراد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتقلين تعسفياً."

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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