المبعوث الأممي الخاص باليمن يتحدث عن أمر سار - أخبار كلمتك

صرح هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي الخاص الى اليمن على إطلاق جماعة الحوثي سراح طاقم سفينة جالكسي ليدر



وقال المبعوث الأممي في تصريح:

‏"إن إطلاق سراح طاقم سفينة جالكسي ليدر يعد خبراً ساراً يضع نهاية للاحتجاز التعسفي والبُعد الذي عانى منه الطاقم واسرهم لأكثر من عام. هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وأحث أنصار الله على مواصلة هذه الخطوات الإيجابية على كافة الملفات، بما في ذلك إنهاء جميع الهجمات البحرية. إن هذه التدابير ضرورية لتهيئة مساحة الوساطة، الأمر الذي سيسهل على المدى الطويل استئناف العملية السياسية اليمنية التي طال انتظارها من قبل ملايين اليمنيين.



وتابع بالقول:

أود أن أعرب عن امتناني لسلطنة عمان على جهودها الحثيثة والدؤوبة في الدعوة إلى إطلاق سراح طاقم "جالكسي ليدر". كما أشكر عُمان على دعمها الثابت في الدعوة إلى إطلاق سراح أفراد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتقلين تعسفياً."